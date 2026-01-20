Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95,15 €
|
Abst. Kursziel*:
4,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,61%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|95,55
|-1,95%
