Knorr-Bremse Aktie

95,55EUR -1,90EUR -1,95%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 11:02:24

Knorr-Bremse Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
95,15 € 		Abst. Kursziel*:
4,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,61%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremse

mehr Analysen
11:02 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:50 Knorr-Bremse Buy UBS AG
15.01.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 95,55 -1,95% Knorr-Bremse

Aktuelle Aktienanalysen

11:12 Fresenius Buy UBS AG
11:12 HELLA Hold Deutsche Bank AG
11:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:10 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:10 Deutsche Bank Hold Warburg Research
11:07 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:02 DocMorris Add Baader Bank
11:02 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
10:42 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:42 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:40 BASF Outperform Bernstein Research
10:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:22 Renault Hold Deutsche Bank AG
10:22 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10:01 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09:55 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:54 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
09:32 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
09:05 Volvo AB Buy UBS AG
09:03 TRATON Buy UBS AG
08:54 Siemens Energy Sell UBS AG
08:50 KION GROUP Buy UBS AG
08:50 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:50 KRONES Buy UBS AG
08:50 Schneider Electric Buy UBS AG
08:50 Siemens Buy UBS AG
08:49 GEA Buy UBS AG
08:49 Daimler Truck Neutral UBS AG
08:49 Alstom Neutral UBS AG
08:15 ABB Neutral UBS AG
08:07 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:34 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:17 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:11 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07:08 Douglas Neutral UBS AG
07:07 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:05 Bayer Overweight Barclays Capital
06:53 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
06:52 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:51 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen