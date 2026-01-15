Knorr-Bremse Aktie

99,00EUR -0,15EUR -0,15%
Knorr-Bremse

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

15.01.2026 12:38:03

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Knorr passte sie ihre Schätzungen an Währungsbewegungen und die Duagon-Übernahme an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
98,70 € 		Abst. Kursziel*:
16,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,16%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

