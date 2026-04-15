KRONES Aktie
|124,60EUR
|1,80EUR
|1,47%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 165 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal, hält aber einen höheren Auftragseingang für möglich, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 8. Mai schrieb./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
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Unternehmen:
KRONES AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
180,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
124,40 €
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Abst. Kursziel*:
44,69%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
124,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
44,46%
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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09:29
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10.04.26
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|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.03.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
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20.03.26
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20.03.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.03.26
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