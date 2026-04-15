KRONES Aktie

124,60EUR 1,80EUR 1,47%
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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15.04.2026 10:50:51

KRONES Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 165 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal, hält aber einen höheren Auftragseingang für möglich, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 8. Mai schrieb./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124,40 € 		Abst. Kursziel*:
44,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,46%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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