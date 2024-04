HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen für das Chemieunternehmen leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibe aber zuversichtlich für den Wert gestimmt. Das zweite Halbjahr sollte deutlich besser werden als die erste Jahreshälfte. Zudem dürfte sich die Gewinnlage verbessern./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.