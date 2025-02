HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90,50 auf 91,80 Euro angehoben. Die jüngsten Verluste der Aktien in Kombination mit einem etwas höheren Kursziel räumten den Papieren nun ein Aufwärtspotenzial ein, das eine Kaufempfehlung rechtfertige, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.