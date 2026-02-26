LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Diese seien gut gewesen, schrieb Michael Sanderson in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers liege um ein Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMT

