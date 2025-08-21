ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale der US-Konkurrenz seien für die Franzosen bestenfalls durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochabend nach Zahlen von Estee Lauder und Coty. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./rob/ag/gl



