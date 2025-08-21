L'Oréal Aktie

404,30EUR -2,00EUR -0,49%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

21.08.2025 06:10:56

LOréal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale der US-Konkurrenz seien für die Franzosen bestenfalls durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochabend nach Zahlen von Estee Lauder und Coty. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
UBS AG
353,00 €
Rating jetzt:
Neutral
406,60 €
-13,18%
Rating update:
Neutral
404,30 €
-12,69%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

