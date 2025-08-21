L'Oréal Aktie
|404,30EUR
|-2,00EUR
|-0,49%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale der US-Konkurrenz seien für die Franzosen bestenfalls durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochabend nach Zahlen von Estee Lauder und Coty. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
353,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
406,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
404,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,69%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
11.08.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Anlage in LOréal von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.25
|L'Oréal-Aktie gewinnt: Erlöse steigen im ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
30.07.25
|ROUNDUP: Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
29.07.25
|Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal (dpa-AFX)
|
28.07.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.25