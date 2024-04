FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen von 340 auf 310 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal der Fastfood-Kette hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum habe sich zwar etwas abgeschwächt, das sehe sie allerdings nicht als kritisch an. Das geplante Filialwachstum sollte sich unterdessen positiv auf die weitere Umsatz- und Ergebnisentwicklung auswirken./ck/jha/



