Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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26.03.2026 13:05:06

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
51,88 € 		Abst. Kursziel*:
17,58%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
51,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,60%
Analyst Name::
Eunice Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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