NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer gehe bei seinen Fahrzeugen in den Auslieferungsmodus über, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. In der Telefonkonferenz habe der Finanzvorstand eine recht optimistische Einschätzung für den Rest des Jahres abgegeben - unter der Annahme, dass die Störungen durch den Iran-Krieg relativ begrenzt bleiben./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.