Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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30.04.2026 07:52:15

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer gehe bei seinen Fahrzeugen in den Auslieferungsmodus über, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. In der Telefonkonferenz habe der Finanzvorstand eine recht optimistische Einschätzung für den Rest des Jahres abgegeben - unter der Annahme, dass die Störungen durch den Iran-Krieg relativ begrenzt bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
48,30 € 		Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
49,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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