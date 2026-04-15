Mercedes-Benz Group Aktie

54,57EUR -0,76EUR -1,37%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

15.04.2026 09:47:20

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bevorstehender Modelle wie der neuen S-Klasse dürfte die Profitabilität im ersten Quartal nahe am unteren Ende der Jahresziele gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,89 € 		Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,61%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:47 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
