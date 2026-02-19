Mercedes-Benz Group Aktie

58,53EUR -0,68EUR -1,15%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

19.02.2026 06:10:03

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der operative Margenausblick (Ebit) des Autobauers für 2026 liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Tom Narayan in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Negative Währungseffekte, die Preise, die Rohstoffkosten und Abschreibungen dürften die Kosteneinsparungsmaßnahmen zunichtemachen. Narayan bleibt mit Blick auf die US-Zölle und das China-Geschäft vorsichtig. Dass die Stuttgarter an ihrem zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm und der Monetarisierung der Daimler-Truck-Beteiligung festhielten, sei indes ein Lichtblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
59,31 € 		Abst. Kursziel*:
-5,58%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
58,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,32%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

