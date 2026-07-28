SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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28.07.2026 11:19:07

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran nach Halbjahreszahlen und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Ken Herbert hob am Dienstag die positive Überraschung beim operativen Ergebnis des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers hervor. Auch insgesamt hätten die Franzosen stark abgeschnitten. Das zivile Ersatzteil- und Kundendienstgeschäft biete weiterhin Aufwärtspotenzial./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
342,30 € 		Abst. Kursziel*:
8,09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
341,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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