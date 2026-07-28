Philips Aktie
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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie.. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung./rob/mf/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
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Unternehmen:
Philips N.V.
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,40 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
21,02 €
|
Abst. Kursziel*:
20,84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,01%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
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KGV*:
-
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