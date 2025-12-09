Michelin Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 18:28:58

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen , BMW , Aumovio und Pirelli sind 2026 ihre "Top Picks" in Europa./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Nachrichten

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Analysen

03.12.25 Michelin Outperform Bernstein Research
03.12.25 Michelin Neutral UBS AG
26.11.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Michelin Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

18:28 Michelin Buy Deutsche Bank AG
18:28 Continental Buy Deutsche Bank AG
18:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
18:27 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
18:27 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
18:26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
17:24 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
17:18 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
16:49 Vienna Insurance buy UBS AG
16:43 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
16:42 Swiss Re Kaufen DZ BANK
13:51 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:51 Danone Market-Perform Bernstein Research
13:50 Unilever Outperform Bernstein Research
13:50 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:49 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:49 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13:43 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:19 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:10 Netflix Buy UBS AG
13:09 NVIDIA Buy UBS AG
13:02 BAT Underperform RBC Capital Markets
12:59 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:58 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
12:55 BMW Outperform Bernstein Research
12:55 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12:52 BAT Overweight Barclays Capital
12:07 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:06 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
12:04 Inditex Outperform RBC Capital Markets
11:35 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
11:32 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
11:18 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
11:17 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11:17 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
11:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
10:54 Unilever Overweight Barclays Capital
10:53 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:43 Apple Neutral UBS AG
10:43 Bilfinger Neutral UBS AG
10:27 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:27 NVIDIA Outperform Bernstein Research
10:05 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:52 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
09:43 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
09:30 BAT Underperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen