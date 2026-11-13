Richemont Aktie
|182,90EUR
|-7,20EUR
|-3,79%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|16:28
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16:28
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16:28
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|183,00
|-3,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:28
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15:12
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:45
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|14:45
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|14:02
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13:14
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:47
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|11:42
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11:17
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:17
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:51
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:38
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|GFT Hold
|Warburg Research
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research