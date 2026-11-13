DO Aktie
|232,50EUR
|-1,50EUR
|-0,64%
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
DOCO buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für Aktien des österreichischen Caterers Do&Co nach Halbjahreszahlen von 270,00 auf 280,00 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Christoph Greulich in der am Donnerstag erstellten Studie bekräftigt.
Die robuste Performance im zweiten Quartal bestätige, dass das Unternehmen sein exzellentes Momentum beibehalten habe, schrieb Greulich. Kürzlich gewonnene neue Verträge würden die Aussichten auf weiteres Wachstum im Airline-Catering-Geschäft untermauern und zugleich die starke Wettbewerbsposition belegen. Sowohl kurz- als auch mittelfristig erwartet Greulich daher ein "attraktives Umsatz- und Gewinnwachstum".
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 11,92 Euro für 2026/27 sowie 13,35 bzw. 14,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,98 Euro für 2026/27 sowie 3,34 bzw. 3,69 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.
Am Freitagnachmittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse bei 234 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com
AFA0060 2026-11-13/15:12
|Zusammenfassung: DO & CO buy
|
Unternehmen:
DO & CO
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
233,50 €
|
Abst. Kursziel*:
15,63%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
231,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,63%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DO & CO
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|234,00
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:37
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:34
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:28
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15:12
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:45
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|14:45
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|14:02
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13:14
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:47
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|11:42
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11:17
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:17
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:51
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:38
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|GFT Hold
|Warburg Research
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research