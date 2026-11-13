DO Aktie

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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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13.11.2026 15:12:00

DOCO buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für Aktien des österreichischen Caterers Do&Co nach Halbjahreszahlen von 270,00 auf 280,00 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Christoph Greulich in der am Donnerstag erstellten Studie bekräftigt.

Die robuste Performance im zweiten Quartal bestätige, dass das Unternehmen sein exzellentes Momentum beibehalten habe, schrieb Greulich. Kürzlich gewonnene neue Verträge würden die Aussichten auf weiteres Wachstum im Airline-Catering-Geschäft untermauern und zugleich die starke Wettbewerbsposition belegen. Sowohl kurz- als auch mittelfristig erwartet Greulich daher ein "attraktives Umsatz- und Gewinnwachstum".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 11,92 Euro für 2026/27 sowie 13,35 bzw. 14,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,98 Euro für 2026/27 sowie 3,34 bzw. 3,69 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Am Freitagnachmittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse bei 234 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/mik

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

AFA0060 2026-11-13/15:12

Zusammenfassung: DO & CO buy
Unternehmen:
DO & CO 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
233,50 € 		Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
231,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,63%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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