Michelin Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 13:09:08

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin vor Zahlen für 2025 von 31 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller dürfte im zweiten Halbjahr sein Gewinntief durchlaufen haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den im Herbst vorgestellten Ausblick für 2026 dürfte das Unternehmen bestätigten. Für den Jahresverlauf sieht der Experte Spielraum für weitere Aktienrückkaufankündigungen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

mehr Nachrichten

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

mehr Analysen
13.01.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Michelin Neutral UBS AG
13.01.26 Michelin Outperform Bernstein Research
13.01.26 Michelin Underweight Barclays Capital
13.01.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
13.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen