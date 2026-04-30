Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina seien höher ausgefallen als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Reifenkonzerns. Der Tenor des Managements bei der folgenden Telefonkonferenz sei allerdings vorsichtig gewesen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
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Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
34,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Christoph Laskawi
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KGV*:
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