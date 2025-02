ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Eine rasche Erholung auf dem chinesischen Absatzmarkt sei demnach nicht zu erwarten, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vielmehr sei in den kommenden Jahren mit einem schwachen Wachstum und nur leicht steigenden Margen des Lifestyle-Konzerns zu rechnen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 01:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 01:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.