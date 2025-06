NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals seien leicht besser hinsichtlich des Umsatzes, aber etwas schlechter mit Blick auf den Gewinn pro Aktie, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege aber wohl auf dem Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres, der im Vergleich zu den Erwartungen einen enttäuschenden Eindruck mache./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 16:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 16:54 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.