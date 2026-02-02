Nokia Aktie
|5,48EUR
|0,07EUR
|1,33%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
02.02.2026 12:50:00
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,37 €
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,48%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:50
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,49
|1,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:10
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|12:52
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|12:52
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|12:51
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:51
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|12:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|12:50
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|12:50
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12:50
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:50
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:50
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital