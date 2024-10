NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea nach Zahlen auf

"Underweight" mit

einem Kursziel von 125 schwedischen Kronen belassen. Sie habe in Reaktion auf

den Quartalsbericht

moderate Änderungen an ihren Schätzungen für die skandinavische Bank

vorgenommen, schrieb Analystin

Sofie Peterzens in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Schon früher am

Tag hatte sie Nordea

ein Nettoergebnis über der Konsensschätzung attestiert, das sich fast

ausschließlich dem starken

Handelsergebnis und überraschend niedrigen Risikokosten verdanke./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 19:57 / BST Erstmalige

Weitergabe der Original-

Studie: 17.10.2024 / 19:57 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne

von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter

http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.