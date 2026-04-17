FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Stahlkonzern sollte gut ins Jahr gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte zwar weiterhin schwächeln und der Iran-Krieg berge Risiken, aber die Aussichten seien unter anderem wegen der EU-Einigung auf schärfere Importregeln positiv für den Sektor./rob/niw/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.