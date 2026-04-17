Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Neutral" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Aussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,57 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
7,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry J Gowers
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KGV*:
-
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