Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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17.04.2026 09:42:31

Lufthansa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Neutral" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Aussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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