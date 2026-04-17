16,39EUR -5,08EUR -23,66%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

16.04.2026 22:19:44

Alstom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,96 € 		Abst. Kursziel*:
49,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109,27%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:16 Alstom Underweight Barclays Capital
08:32 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:02 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Alstom Neutral UBS AG
