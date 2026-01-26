Heidelberg Materials Aktie

239,80EUR 2,50EUR 1,05%
Heidelberg Materials

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
26.01.2026 13:14:27

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Mit Blick auf Hersteller schwerer Baustoffe, wie Zement und Beton etwa, liege ihre Präferenz bei Unternehmen wie Heidelberg Materials, Holcim oder CRH, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baumaterialienbranche. Angesichts der üblichen konservativen Managementaussagen rechne sie aber nicht damit, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu einer Anhebung der aktuellen Markterwartungen führen werde./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
239,10 € 		Abst. Kursziel*:
8,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
239,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

