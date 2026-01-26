Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero minimal gesenkt von 35,20 auf 35,00 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 27. Februar habe er seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre bis 2027 etwas gesenkt, schrieb Giles Thorne in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Grund dafür seien geänderte Wechselkursannahmen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,46 €
|
Abst. Kursziel*:
32,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
