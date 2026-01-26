Die Analystinnen und Analysten von Deutsche Bank (DB) Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 27,0 auf 32,0 Euro angehoben. Gleichzeitig hat die zuständige Expertin Marlene Eibensteiner das Anlagevotum "Hold" bestätigt.

Für die bevorstehenden Ergebnisse der RBI im vierten Quartal erwarten die DB-Analysten einen Rückgang der operativen Leistung des Kerngeschäfts um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Deutlich höhere Risikokosten als im dritten Quartal könnten zudem zu einem Rückgang des Quartalsergebnisses um 40 Prozent im vierten Quartal 2025 führen.

"Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir weiterhin zurückhaltend und bekräftigen unsere Hold-Empfehlung für RBI, da unserer Ansicht nach vorerst weiterhin erhöhte Unsicherheiten für die Aktie bestehen", so Eibensteiner in der Analyse.

Am Montagnachmittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,82 Prozent bei 39,24 Euro.

