Eni Aktie
|23,56EUR
|0,56EUR
|2,44%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni angesichts einer Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ölkonzern peile für 2026 eine Produktionssteigerung um 3 bis 4 Prozent an, was im Rahmen seiner Erwartung liege, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Eni bis 2030 jährlich in diesem Wachstumsbereich bleiben, was über der Markterwartung von aktuell jährlich 2 Prozent liege./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,37%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,09%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
17:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
18.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
17.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)