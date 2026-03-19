Eni Aktie

23,56EUR 0,56EUR 2,44%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 16:36:12

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni angesichts einer Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ölkonzern peile für 2026 eine Produktionssteigerung um 3 bis 4 Prozent an, was im Rahmen seiner Erwartung liege, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Eni bis 2030 jährlich in diesem Wachstumsbereich bleiben, was über der Markterwartung von aktuell jährlich 2 Prozent liege./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23,92 € 		Abst. Kursziel*:
-16,37%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,09%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

mehr Nachrichten