RWE Aktie

57,84EUR 0,62EUR 1,08%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 18:17:36

RWE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Markteintritt chinesischer Anbieter auf den europäischen Onshore-Windmarkt bis 2030 hätte seines Erachtens "keine Auswirkungen auf den Investment Case von RWE", schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Energieversorger habe zahlreiche Ausweichoptionen in andere attraktive Bereiche und Regionen. Eisenmann wies dabei auf Offshore-Wind, Gaskraftwerke und Batteriespeicher hin. Zudem seien auch die USA, Australien, Korea oder Japan Alternativen. Außerdem dürfte RWE auf chinesische Onshore-Hersteller als "First Follower" schnell reagieren können./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
57,46 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
57,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten