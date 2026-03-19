Rheinmetall Aktie
|1 559,50EUR
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche"./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
2 125,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 554,00 €
|
Abst. Kursziel*:
36,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 559,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,26%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
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KGV*:
-
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