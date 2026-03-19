RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Gasmärkten auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger profitierten im Zuge der Nahost-Krise von gasbedingten Preisanpassungen, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmen seien von Flüssiggas aus dem Nahen Osten nur minimal abhängig, verfügten aber über eine starke Hebelwirkung bei höheren Gas- und Strompreisen. Insofern stärke die Krise einen strukturellen Vorteil von Energieunternehmen wie RWE./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
57,78 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
57,74 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dominic Nash
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KGV*:
-
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