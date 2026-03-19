RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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19.03.2026 20:24:42

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Gasmärkten auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger profitierten im Zuge der Nahost-Krise von gasbedingten Preisanpassungen, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmen seien von Flüssiggas aus dem Nahen Osten nur minimal abhängig, verfügten aber über eine starke Hebelwirkung bei höheren Gas- und Strompreisen. Insofern stärke die Krise einen strukturellen Vorteil von Energieunternehmen wie RWE./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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