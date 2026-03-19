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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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19.03.2026 15:28:54

IONOS Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Es habe nach der Veröffentlichung von Eckdaten und Zielvorgaben für 2026 im Dezember keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Sarah Roberts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahl neuer Kunden des Anbieters von Internetdiensten sei stark./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,20 € 		Abst. Kursziel*:
75,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,38%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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