NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 105 Franken gesenkt. Mit seinen jüngst angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern liege er über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das langfristige Aufwärtspotenzial sei er mit Blick auf anstehende Produkteinführungen optimistisch. Doch es werde bis ins kommende Jahr hinein Zeit brauchen, damit Zulassungen und Einführungen einen breiter angelegten Optimismus für die kommenden Jahre schürten. Dazu habe die Aktie seit Jahresbeginn schon um mehr als 20 Prozent zugelegt./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 13:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.