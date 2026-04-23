Ottobock Aktie
|58,40EUR
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ottobock von 84 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty rechnet mit einem schwächeren ersten Geschäftsquartal des Prothesenherstellers. An seinem Anlagehintergrund ändere sich aber nichts, schrieb er am Donnerstag./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,20 €
|
Abst. Kursziel*:
47,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,12%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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