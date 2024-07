FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Marlene Eibensteiner geht davon aus, dass die Herausforderungen im Bereich der Gewerbeimmobilien bei anhaltend hohen Risikokosten wohl anhalten werden. Dies schrieb sie in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen erwartet die Expertin einen Rückgang des Nettogewinns um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gründe dafür seien wahrscheinlich niedrigere Realisierungsgewinne und ein weiteres Quartal mit beträchtlichen Risikovorsorgebuchungen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 07:48 / CET





