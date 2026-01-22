ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Buy" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Auch bei Philips sieht er solche Risiken; bei Bewertung und Ergebnisdynamik schneiden die Aktien aber gut ab./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





