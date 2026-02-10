Philips Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum habe sich im Schlussquartal in Relation zum Vorquartal nochmals beschleunigt, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik habe die Erwartungen locker überboten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
