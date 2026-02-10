Philips Aktie

26,61EUR 1,88EUR 7,60%
Philips

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

10.02.2026 09:52:23

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum habe sich im Schlussquartal in Relation zum Vorquartal nochmals beschleunigt, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik habe die Erwartungen locker überboten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26,39 € 		Abst. Kursziel*:
-5,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,05%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

