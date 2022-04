Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Polytec gestrichen. Das Analystenhaus rät nun zum Halten ("Hold") der Wertpapiere. Der Analyst Marc-René Tonn reduzierte in seiner Studie zudem das Kursziel von 12,5 auf 7,5 Euro.

Zum Vergleich: Die Aktien des Automobilzulieferers notierten zuletzt an der Wiener Börse bei 6,4 Euro.

Volatile Märkte und steigende Kosten dürften 2022 das Geschäft unter Druck bringen, schrieb Tonn in seiner Studie. Daneben würden Produktionskürzungen, die auf Lieferkettenprobleme zurückzuführen sind, die Rentabilität der Polytec belasten.

Beim Ertrag je Aktie erwarten die Warburg-Analysten plus 0,31 Euro für 2021, sowie minus 0,13 bzw. plus 0,56 Euro für die beiden Folgejahre. An die Aktionäre sollen 2021 0,30 Euro je Anteilsschein fließen. Für das Folgejahr wird dagegen mit keiner Dividende gerechnet. Erst für 2023 sehen die Experten wieder eine Gewinnausschüttung pro Aktie von 0,20 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/ger

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0024 2022-04-11/10:58