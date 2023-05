Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen Polytec von "Reduce" auf "Buy" merklich nach oben genommen. Das Kursziel wurde von Analyst Peter Rothenaicher für die Papiere des Autozulieferers von 6,70 Euro auf 7,00 Euro nach oben revidiert. Der Experte verweist auf einen starken Auftragseingang bei Polytec und erwartet für die Jahre 2023 bis 2025 eine deutliche Erholung bei den Erträgen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,48 Euro für 2023, sowie 0,95 bzw. 1,22 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2023, sowie 0,30 bzw. 0,40 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Montag schlossen die Polytec-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,2 Prozent bei 4,82 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

