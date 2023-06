Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr bestätigt. Auch das Kursziel für die Titel des Baukonzerns wurde nach der jüngsten virtuellen "Roadshow" des Unternehmens vom zuständigen Experten Philipp Kaiser ebenfalls unverändert bei 24,0 Euro belassen.

Die Warburg-Analysten sind überzeugt, dass das Unternehmen gut positioniert sei um in den nächsten Jahren weiteres Wachstum und eine Verbesserung der Gewinnmargen zu realisieren. Der rekordhohe Auftragsbestand ermögliche der Porr eine gute Planbarkeit für mehr als ein Jahr ungeachtet des aktuell herausforderndem makroökonomischen Umfeldes. Die jüngste Steigerung der Rentabilität bestätige die ambitionierten Ziele einer Margenanhebung im kommenden Jahr und zeige auch, dass die durchgeführten Maßnahmen bereits einen Effekt zeigen, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin 2,09 Euro für 2023, sowie 2,45 bzw. 2,91 Euro für die beiden Folgejahre. Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 0,75 Euro für 2022, sowie 0,88 bzw. 1,05 Euro für 2023 bzw. 2024.

Die Porr-Aktien notierten an der Wiener Börse am Donnerstagmittag mit plus 1,19 Prozent bei 13,60 Euro.

