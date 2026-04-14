LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT



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