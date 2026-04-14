QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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14.04.2026 12:58:58

QIAGEN Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
35,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luke Sergott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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