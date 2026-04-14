QIAGEN Aktie
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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
35,85 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
35,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luke Sergott
|
KGV*:
-
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