QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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29.04.2026 11:49:28

QIAGEN Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
29,27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
29,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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