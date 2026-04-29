FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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