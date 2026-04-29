QIAGEN Aktie
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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
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Unternehmen:
QIAGEN N.V.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
29,27 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
29,39 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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