FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte durchwachsen abgeschnitten haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gesamte Marktumfeld sollte auch im letzten Jahresviertel herausfordernd geblieben sein angesichts der niedrigeren Investitionsvolimina von Kunden und der Schwäche in China. Seine Prognosen für 2024 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, der Experte rechnet nicht mit Überraschungen./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 07:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.