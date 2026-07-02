RATIONAL Aktie
|653,00EUR
|10,50EUR
|1,63%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
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Unternehmen:
RATIONAL AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
1 050,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
653,00 €
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Abst. Kursziel*:
60,80%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
653,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,80%
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Analyst Name::
Philippe Lorrain
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KGV*:
-
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