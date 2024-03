HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Das Wachstum der Online-Apotheke dürfte den Markt mit einem Faktor von mehr als zwei übertreffen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Durch die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland dürften mittelfristig 10 Prozent der verschriebenen Medikamente online bezogen werden, nachdem es 2023 nur ein Prozent gewesen seien./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:29 / MEZ



