RELX Aktie
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Die vereinbarte Übernahme des französischen Unternehmens Doctrine, das juristische KI-Werkzeuge für Kanzleien, Unternehmen und Behörden anbietet, unterstreiche das Vertrauen des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters in diesen Bereich, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstagabend. Auf den Umsatz und die Marktkapitalisierung wirke sich die Transaktion leicht positiv aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
34,50 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
30,84 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
26,98 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc
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KGV*:
-
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