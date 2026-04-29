RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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29.04.2026 08:01:58

RELX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Die vereinbarte Übernahme des französischen Unternehmens Doctrine, das juristische KI-Werkzeuge für Kanzleien, Unternehmen und Behörden anbietet, unterstreiche das Vertrauen des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters in diesen Bereich, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstagabend. Auf den Umsatz und die Marktkapitalisierung wirke sich die Transaktion leicht positiv aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26,98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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