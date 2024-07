NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Gesprächen mit dem Management von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Leistung des Autokonzerns bessere sich weiter, wenn auch in geringerem Tempo, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er indes mit gestiegenen Branchenrisiken./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.