Renault Aktie

31,37EUR -0,63EUR -1,97%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

19.01.2026 07:23:31

Renault Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,88 € 		Abst. Kursziel*:
19,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,13%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

mehr Analysen
07:23 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
13.01.26 Renault Sell UBS AG
09.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Renault S.A. 30,73 -3,97% Renault S.A.

